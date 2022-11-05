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Сегодня, 21:00

ЦСКА с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду»

Иван Шитик
Корреспондент
5 ноября. ЦСКА — «Нижний Новгород» — 0:1.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
5 ноября. ЦСКА — «Нижний Новгород» — 0:1.
Фото ФК «Нижний Новгород».
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ЦСКА с минимальным счетом уступил «Нижнему Новгороду» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Московский клуб на своем поле уступил со счетом 0:1.

Автором решающего мяча стал защитник нижегородцев Юрий Александров, который отличился в середине второго тайма.

ЦСКА одержал только одну победу в шести последних матчах (с учетом Кубка России). Команда остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

«Нижний Новгород» прервал серию неудач и набрал 16 очков. Команда Михаила Галактионова занимает 12-е место.

В следующем туре «Нижний» на свое поле 11 ноября примет «Ахмат». ЦСКА 13 ноября проведет на выезде принципиальный матч против «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Нижний Новгород

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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