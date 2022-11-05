Сегодня, 17:45
ЦСКА на своем поле примет «Нижний Новгород» в матче 16-го тура чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.
В основе красно-синих выйдет защитник Бруно Фукс, который регулярно пропускает матчи из-за различных травм.
ЦСКА: Акинфеев, Бруно Фукс, Виллиан Роша, Зайнутдинов, Гайич, Обляков, Мендес, Медина, Зделар, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Каптилович, Мойзес, Мухин, Ермаков, Лукин, Заболотный, Яковлев, Гайч.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Агапов, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов, Милсон.
Запасные: Анисимов, Гойло, Набиуллин, Масоэро, Жигулев, Шарипов, Рыбчинский, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Янсане.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования