ЦСКА — «Нижний Новгород»: Фукс выйдет в стартовом составе

ЦСКА на своем поле примет «Нижний Новгород» в матче 16-го тура чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

В основе красно-синих выйдет защитник Бруно Фукс, который регулярно пропускает матчи из-за различных травм.

ЦСКА: Акинфеев, Бруно Фукс, Виллиан Роша, Зайнутдинов, Гайич, Обляков, Мендес, Медина, Зделар, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Каптилович, Мойзес, Мухин, Ермаков, Лукин, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Агапов, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Набиуллин, Масоэро, Жигулев, Шарипов, Рыбчинский, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Янсане.