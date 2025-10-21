ЦСКА обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти за игру рукой футболиста «Локомотива» Сесара Монтеса в своей штрафной площади на 32-й минуте матча 12-го тура РПЛ. Игра завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0. Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах. Армейцы с 24 баллами находятся на третьей строчке. В 13-м туре РПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Локомотив» сыграет с «Акроном».

Alexey Zakharov Сначала пенальти не поставили, потом шальной залетел и команда поплыла... А сравняй с пенальти и все по другому могло сложиться, начали то матч не плохо. 21.10.2025

novick Сейчас с пенальти вопрос решается просто : поставил судья, значит пенальти, не назначил, значит нет пенальти. И попробуй угадай, что означает попадание мяча в руку игроку в своей штрафной? 21.10.2025

Alexey Dorofeev Какой-то ОСЁЛ придумал херню отставленая рука увеличивает "площадь тела", тогда прижатая УМЕНЬШАЕТ "площадь тела"! Пора вернуться к правилам "дворого" футбола; не прижатая рука к телу - игра рукой, если после нарушения мяч остатся у потерпевшей команды, но потом потеряли мяч, никаких просмотров потом, считается нарушение "заиграным". И пора не фиксировать "положение вне игры", будет БОЛЬШЕ ГОЛОВ, и больше зрителей на стадионе, которым можно приобретать билеты на матч и по паспорту, как ж/д и авиобилеты. 21.10.2025

Валерий Ну, что значит не решил? Забей ЦСКА этот пенальти и неизвестно, как бы игра дальше сложилась 21.10.2025

gan75 Российской Пенальной Лиге нужен пенальный чемпион. Публика не против... 21.10.2025

ura1956 Началось! Теперь будут тянуть РЖД в чемпионы! Чистый пенальти и разные отмазки просто смешны... 21.10.2025

Russpiel Во время матча ничего не решил? Если б счёт сравнялся, игра могла и пойти, и закончиться иначе. 21.10.2025

Корнелий Ш Пеналь вообще-то по всем канонам. 21.10.2025

dm319 Такие пенальти по 2-3 штуки за тур ставят, даже менее очевидные касания рукой. Это просто "булыжник" в огород судей, пусть разбираются как трактовать такие моменты. Сейчас - да, ничего не решил, но будут игры где эти моменты будут решающими и в каждой по разному приниматься решение. 21.10.2025