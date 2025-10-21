ЦСКА обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом»

Судейство
21 октября, 13:24
Как стало известно «СЭ», ЦСКА обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти за игру рукой футболиста «Локомотива» Сесара Монтеса в своей штрафной площади на 32-й минуте матча 12-го тура РПЛ. Игра завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.
Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах. Армейцы с 24 баллами находятся на третьей строчке.
В 13-м туре РПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов», а «Локомотив» сыграет с «Акроном».
Alexey Zakharov
Сначала пенальти не поставили, потом шальной залетел и команда поплыла... А сравняй с пенальти и все по другому могло сложиться, начали то матч не плохо.
21.10.2025
novick
Сейчас с пенальти вопрос решается просто : поставил судья, значит пенальти, не назначил, значит нет пенальти. И попробуй угадай, что означает попадание мяча в руку игроку в своей штрафной?
21.10.2025
Alexey Dorofeev
Какой-то ОСЁЛ придумал херню отставленая рука увеличивает "площадь тела", тогда прижатая УМЕНЬШАЕТ "площадь тела"! Пора вернуться к правилам "дворого" футбола; не прижатая рука к телу - игра рукой, если после нарушения мяч остатся у потерпевшей команды, но потом потеряли мяч, никаких просмотров потом, считается нарушение "заиграным". И пора не фиксировать "положение вне игры", будет БОЛЬШЕ ГОЛОВ, и больше зрителей на стадионе, которым можно приобретать билеты на матч и по паспорту, как ж/д и авиобилеты.
21.10.2025
Валерий
Ну, что значит не решил? Забей ЦСКА этот пенальти и неизвестно, как бы игра дальше сложилась
21.10.2025
gan75
Российской Пенальной Лиге нужен пенальный чемпион. Публика не против...
21.10.2025
ura1956
Началось! Теперь будут тянуть РЖД в чемпионы! Чистый пенальти и разные отмазки просто смешны...
21.10.2025
Russpiel
Во время матча ничего не решил? Если б счёт сравнялся, игра могла и пойти, и закончиться иначе.
21.10.2025
Корнелий Ш
Пеналь вообще-то по всем канонам.
21.10.2025
dm319
Такие пенальти по 2-3 штуки за тур ставят, даже менее очевидные касания рукой. Это просто "булыжник" в огород судей, пусть разбираются как трактовать такие моменты. Сейчас - да, ничего не решил, но будут игры где эти моменты будут решающими и в каждой по разному приниматься решение.
21.10.2025
gan75
Фуу, проиграли по всем статьям и в ЭСК. Судьи, что редкий случай в РПЛ, не стали изобретать "игру рукой" там, где игрок даже мяча не видел...
21.10.2025