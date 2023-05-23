ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода матча 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Армейцы попросили экспертную судейскую комиссию рассмотреть эпизод с удалением защитника Виллиана Роши. На 66-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Бразильский защитник армейцев повторил этот жест, продемонстрировав его помощнику главного арбитра. В результате главный судья Сергей Карасев удалил обоих футболистов с поля.

Также армейцы попросили ЭСК РФС разобрать эпизод с назначенным пенальти в ворота красно-синих. На 87-й минуте встречи Сергей Карасев зафиксировал фол полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса на хавбеке «Спартака» Викторе Мозесе. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отразил 11-метровый в исполнении форварда красно-белых Квинси Промеса, однако нидерландец смог добить мяч в ворота и забил победный гол.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» также обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать два эпизода матча с ЦСКА: незасчитанный гол полузащитника красно-белых Михаила Игнатова на 21-й минуте и неназначенный пенальти в ворота армейцев на 83-й минуте за фол Игоря Дивеева на Романе Зобнине.