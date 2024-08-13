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Судейство

Сегодня, 11:56

ЦСКА обратился в ЭСК РФС в связи с неудалением Сперцяна за фол на Роше

Микеле Антонов
Корреспондент
Защитник ЦСКА Виллиан Роша покидает поле после фола Эдуарда Сперцяна.
Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Армейцы попросили разобрать эпизод на 40-й минуте встречи с неудалением полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за серьезное нарушение правил на защитнике Виллиане Роше.

После фола Сперцяна Роша получил травму и был вынужден покинуть поле с помощью медицинской бригады на электрокаре. Футболист может пропустить ближайший матч армейцев против «Пари НН» в FONBET Кубке России.

Главный арбитр матча Владимир Москалев не наказал Сперцяна за нарушение правил на Роше.

После 4 туров «Краснодар» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (7) идет четвертым.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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