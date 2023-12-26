ЦСКА объявил о назначении Шевелева заместителем гендиректора по спортивным вопросам

Евгений Шевелев назначен заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. Он займется стратегическим направлением развития спортивного блока клуба, синхронизацией работы академии и координацией проектов.

Также в его задачи войдет объединение усилий всех задействованных подразделений в работе по внедрению новых цифровых решений, разработанных в ЦСКА в 2023 году и многое другое.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает 8-е место турнирной таблицы, набрав 28 очков.

ЦСКА сыграет на зимних сборах с «Торпедо», «Химками», «Родиной» и «Андижаном».