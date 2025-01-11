ЦСКА объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Ананьева

Полузащитник Иван Ананьев стал игроком ЦСКА. Как информирует официальный сайт армейцев, контракт с 18-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.

Ранее Ананьев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита» из Санкт-Петербурга. Он был признан лучшим полузащитником ЮФЛ, а в минувшем году провел 15 матчей в МФЛ, в которых отметился 3 голами и 2 голевыми передачами.

После успешного выступления на одном из турниров в Бразилии среди команд U18 россиянин прошел стажировку в «Сан-Паулу U-20».

За ЦСКА Ананьев будет выступать под 47-м номером.