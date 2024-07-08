ЦСКА объявил о переходе форварда Секу Койта

ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Секу Койта. Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Игрок будет выступать под 20-м номером.

24-летний Секу Койта находился в статусе свободного агента после окончания действия договора с «Зальцбургом». В сезоне-2023/24 форвард провел за австрийский клуб 24 матча и забил 8 голов. Всего в чемпионате Австрии игрок забил 42 мяча и сделал 18 голевых пасов в 90 матчах.

За сборную Мали Койта провел 29 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.