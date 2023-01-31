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Сегодня, 11:00

ЦСКА объявил о переходе Гайча в «Верону» на правах аренды с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА объявил о переходе нападающего Адольфо Гайча в «Верону».

23-летний аргентинец проведет остаток сезона-2022/23 в итальянской команде на правах аренды, при этом у клуба будет право выкупа футболиста.

Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, теперь он действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 Гайч провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

«Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А с 13 очками в 20 матчах.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11315
Адольфо Гайч
Футбол
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
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