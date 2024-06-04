ЦСКА объявил о переходе Кругового из «Зенита»

ЦСКА объявил о переходе в команду бывшего защитника «Зенита» Данила Кругового на правах свободного агента.

Соглашение 26-летнего россиянина с красно-синими рассчитано до конца сезона-2027/28 с опцией продления еще на год.

Круговой является воспитанником академии «Зенита». В январе 2024 года, за полгода до конца срока контракта с клубом из Санкт-Петербурга, защитник подписал предварительное соглашение с ЦСКА. После этого руководство петербургского клуба перевело игрока во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года.

Всего футболист провел за «Зенит» 105 матчей, забил два мяча и сделал 11 голевых передач.

Круговой будет выступать в ЦСКА под третьим номером.