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Сегодня, 16:15

ЦСКА объявил о переходе Пьянича

Сергей Разин
корреспондент
Миралем Пьянич.
Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник Миралем Пьянич подписал контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Миралем Пьянич. ЦСКА удивил приглашением Пьянича. Такого дорогого футболиста в РПЛ еще не было

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года.

Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Источник: Сайт ЦСКА
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

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