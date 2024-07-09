ЦСКА объявил о переходе Рифата Жемалетдинова

Бывший полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал игроком ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможностью продления на год. 27-летний футболист будет выступать за армейцев под 19-м номером. Он перешел в ЦСКА в статусе свободного агента после окончания контракта с «Локомотивом».

Жемалетдинов провел за «Локомотив» 155 матчей, забил 23 гола и сделал 25 результативных передач. Кроме того, полузащитник выступал за казанский «Рубин».