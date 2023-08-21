ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Он запомнился своей универсальностью, бойцовскими и человеческими качествами! Удачи, Баха! Мы будем скучать!» — сказано в Teleram-канале армейцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА получит за трансфер игрока 4,5 миллиона евро. Зайнутдинов подпишет контракт с «Бешикташем» на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

25-летний игрок сборной Казахстана выступал за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.