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Сегодня, 19:47

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Агаповым до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Бабаев и Илья Агапов.
Фото ФК ЦСКА
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Защитник Илья Агапов перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода».

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, 21-летний защитник подписал долгосрочный контракт — до 2027 года.

Футболист будет выступать под 77-м номером.

Ранее портал Transfermarkt сообщал, что сумма сделки оценивается в 1,3 миллиона евро.

В текущем сезоне Агапов сыграл за «Нижний» 13 матчей в РПЛ и 3 встречи в Кубке России. Он выступал за клуб с июля 2022 года. До этого воспитанник академии «Рубина» играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2».

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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