ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Агаповым до 2027 года

Сегодня, 19:47
Защитник Илья Агапов перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода».
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, 21-летний защитник подписал долгосрочный контракт — до 2027 года.
Футболист будет выступать под 77-м номером.
Ранее портал Transfermarkt сообщал, что сумма сделки оценивается в 1,3 миллиона евро.
В текущем сезоне Агапов сыграл за «Нижний» 13 матчей в РПЛ и 3 встречи в Кубке России. Он выступал за клуб с июля 2022 года. До этого воспитанник академии «Рубина» играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2».