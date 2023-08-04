ЦСКА объявил о подписании полузащитника Файзуллаева

ЦСКА подписал контракт с узбекским полузащитником Аббосом Файзуллаевым до окончания сезона-2025/26 с опцией продления, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист будет выступать под 21-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.

19-летний игрок является воспитанником «Пахтакора». Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2025 года.

В марте 2023 года Файзуллаев вместе с молодежной сборной Узбекистана U20 стал победителем Кубка Азии. На счету игрока также 3 матча за основную сборную страны и один забитый гол.

ЦСКА после двух туров сезона РПЛ-2023/24 занимает 8-е место, набрав 4 очка. 5 августа команда сыграет с «Локомотивом».