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Сегодня, 17:26

ЦСКА объявил о строительстве новой тренировочной базы

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ЦСКА на официальном сайте объявил о строительстве новой тренировочной базы клуба. Объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области.

Новая база клуба будет включать в себя: жилой корпус с новейшим медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных и одно искусственное поле, на котором возведут трибуну на 500 человек.

Строительные работы продлятся до конца 2028-го. До их завершения армейцы продолжат тренироваться на базе в Ватутинках.

В ЦСКА подчеркнули, что поставлена задача заметно опередить указанные сроки реализации проекта.

Роман Бабаев: «Строительство новой базы ЦСКА послужит серьезным фундаментом для достижения целей в будущем»

Источник: pfc-cska.com
ФК ЦСКА (Москва)
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