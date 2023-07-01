ЦСКА объявил о возвращении в расположение команды Роши, Мойзеса и Зайнутдинова

Защитники Виллиан Роша и Мойзес, а также хавбек Бактиер Зайнутдинов вернулись в расположение ЦСКА после отпуска и приступили к подготовке к новому сезону, сообщает пресс-служба армейцев.

«Виллиан, Баха и Мойзес уже присоединились к команде в Новогорске», — написано в сообщении команды

Московская команда проведет две товарищеские встречи с «Динамо». Первая игра пройдет 8 июля на «ВЭБ Арене», вторая — 9 июля на поле бело-голубых.

Роша и Мойзес стали игроками ЦСКА летом 2022 года. Зайнутдинов выступает за московскую команду с августа 2020 года.

В минувшем сезоне 29-летний Роша сыграл 32 матча за армейский клуб, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

28-летний Мойзес провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевых пасов.

25-летний Зайнутдинов сыграл в 27 играх во всех турнирах в сезоне-2022/23, забив 1 мяч и отдав 3 результативные передачи.