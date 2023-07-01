Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:17

ЦСКА объявил о возвращении в расположение команды Роши, Мойзеса и Зайнутдинова

Виталий Косик
Корреспондент
Мойзес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитники Виллиан Роша и Мойзес, а также хавбек Бактиер Зайнутдинов вернулись в расположение ЦСКА после отпуска и приступили к подготовке к новому сезону, сообщает пресс-служба армейцев.

«Виллиан, Баха и Мойзес уже присоединились к команде в Новогорске», — написано в сообщении команды

Московская команда проведет две товарищеские встречи с «Динамо». Первая игра пройдет 8 июля на «ВЭБ Арене», вторая — 9 июля на поле бело-голубых.

Роша и Мойзес стали игроками ЦСКА летом 2022 года. Зайнутдинов выступает за московскую команду с августа 2020 года.

В минувшем сезоне 29-летний Роша сыграл 32 матча за армейский клуб, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

28-летний Мойзес провел 36 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевых пасов.

25-летний Зайнутдинов сыграл в 27 играх во всех турнирах в сезоне-2022/23, забив 1 мяч и отдав 3 результативные передачи.

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Мойзес Барбоза
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Сельта» посвятила Карпину пост в соцсети, назвав дуэтом мечты их связку с Мостовым
Черчесов: «До конца матча не был уверен в победе России над Испанией на ЧМ-2018»
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
WP узнала о консультациях Киева с главой ЦРУ по разрешению украинского конфликта
За месяц в России подорожали четыре комплектации автомобилей
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» планирует выручить с продажи Клаудиньо как минимум 17 миллионов евро

Пономарев считает, что Карраскаля нельзя оштрафовать за плохую игру