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Сегодня, 21:06

ЦСКА объявил об аренде нападающего «Сочи» Гуарирапы

Роман Бабаев и Сауль Гуарирапа.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА объявил о переходе венесуэльского нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

В арендном соглашении указан пункт, согласно которому армейцы могут выкупить контракт форварда. Гуарирапа будет выступать за красно-синих под 9-м номером.

«Сочи» в январе арендовал Гуарирапу у «Каракаса». Летом российский клуб выкупил нападающего. За все время футболист провел 20 матчей за сочинцев, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Гуарирапы с южанами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

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