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Сегодня, 18:10

ЦСКА объявил об уходе из команды Антона Заболотного

Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА объявил об уходе команды 33-летнего нападающего Антона Заболотного в связи с окончанием срока контракта.

Антон Заболотный — воспитанник академии красно-синих. Форвард вернулся в московский клуб летом 2021 года. За это время футболист провел 104 матча за команду, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

«С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.

Ранее в профессиональной карьере Заболотный играл за «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфа», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи».

Источник: ПФК ЦСКА
Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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