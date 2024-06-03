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Сегодня, 18:22

ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов покинул команду, сообщает пресс-служба армейцев.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в заявлении ЦСКА.

Вместе с ним команду покинули члены тренерского штаба Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В сезоне-2022/23 ЦСКА стал вторым в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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