ЦСКА объявил состав на первый зимний сбор в ОАЭ

ЦСКА опубликовал состав на первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. В понедельник армейцы прилетели в Абу-Даби.

Московская команда будет проводить подготовку ко второй части сезона в ОАЭ с 13 по 23 января и с 27 января по 11 февраля. Третий сбор ЦСКА состоится с 14 по 23 февраля в турецком Белеке.

Состав ЦСКА на первый сбор в Абу-Даби:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Николай Баровский.

Защитники: Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Данил Круговой, Илья Агапов, Матвей Лукин, Михаил Рядно, Джамалутдин Абдулкадыров, Амирхоссейн Риванди.

Полузащитники: Миралем Пьянич, Саша Зделар, Кристьян Бистрович, Максим Мухин, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Аббос Файзуллаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Артем Бандикян, Иван Ананьев.

Нападающие: Тамерлан Мусаев, Сауль Гуарирапа, Артем Шуманский, Секу Койта.

По итогам первой части сезона ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 балл за 18 матчей.