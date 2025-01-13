ЦСКА объявил состав на первый зимний сбор в ОАЭ

Сегодня, 15:05
ЦСКА опубликовал состав на первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. В понедельник армейцы прилетели в Абу-Даби.
Московская команда будет проводить подготовку ко второй части сезона в ОАЭ с 13 по 23 января и с 27 января по 11 февраля. Третий сбор ЦСКА состоится с 14 по 23 февраля в турецком Белеке.
Состав ЦСКА на первый сбор в Абу-Даби:
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Николай Баровский.
Защитники: Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Данил Круговой, Илья Агапов, Матвей Лукин, Михаил Рядно, Джамалутдин Абдулкадыров, Амирхоссейн Риванди.
Полузащитники: Миралем Пьянич, Саша Зделар, Кристьян Бистрович, Максим Мухин, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Аббос Файзуллаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Артем Бандикян, Иван Ананьев.
Нападающие: Тамерлан Мусаев, Сауль Гуарирапа, Артем Шуманский, Секу Койта.
По итогам первой части сезона ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 балл за 18 матчей.