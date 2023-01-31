ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против «Алании»

Сегодня, 16:30
ЦСКА 31 января проведет товарищеский матч против «Алании». Стал известен состав московской команды на эту встречу.
ЦСКА: Тороп, Зайнутдинов, Мойзес, Дивеев, Роша, Глебов, Мухин, Мендес, Обляков, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Боков, Щенников, Сливин, Набабкин, Ермаков, Лукин, Ушаков, Кисляк, Носков, Арбузов, Заболотный.
ЦСКА в предыдущих контрольных матчах на сборах сыграл вничью с «Симбой» (2:2), обыграл «Оренбург» (1:0) и «Партизан» (2:1).
«Алания» провела единственную игру на сборах против московского «Торпедо». Встреча завершилась вничью 1:1.
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