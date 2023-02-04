ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против «Оренбурга»

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ЦСКА 4 февраля проведет товарищеский матч против «Оренбурга». Стал известен состав московской команды на эту встречу.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Глебов, Носков, Мендес, Кучаев, Медина, Обляков, Чалов.
Запасные: Боков, Мухин, Сливин, Гайч, Медина, Щенников, Яковлев, Ермаков, Лукин, Заболотный, Першин, Карраскаль, Роша, Арбузов, Кисляк, Мойзес, Ушаков.
19 января команды уже проводили товарищеский матч, в котором победили москвичи — 1:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования