ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против «Партизана»

Сегодня, 16:24
Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч против сербского «Партизана».
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Мойзес, Дивеев, Роша, Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Набабкин, Ермаков, Лукин, Ушаков, Музин, Кисляк, Носков, Арбузов, Карраскаль, Гайч, Заболотный.
Игра на стадионе в Белеке начнется в 17.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования