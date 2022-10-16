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Сегодня, 20:51

ЦСКА обыгрывает «Спартак» после первого тайма благодаря голу Чалова

Иван Торопцев
Корреспондент
Хесус Медина и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА обыгрывает «Спартак» на своем поле после первого тайма матча 13-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил форвард армейцев Федор Чалов, для которого этот мяч стал первым в карьере в официальных матчах против красно-белых.

На 6-й минуте форвард «Спартака» Квинси Промес грубо сфолил на защитнике армейцев Виллиане Роше. После просмотра повтора инцидента главный судья Сергей Карасев показал нидерландцу желтую карточку, хотя имел право удалять футболиста.

Сергей Карасев и&nbsp;Квинси Промес. ЦСКА — «Спартак»: Карасев ошибочно не удалил Промеса за агрессивное поведение

В случае победы ЦСКА выйдет на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 13 матчах. В таком случае «Спартак» с 25 очками опустится на четвертую строчку.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
17
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