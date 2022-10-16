ЦСКА обыгрывает «Спартак» после первого тайма благодаря голу Чалова

ЦСКА обыгрывает «Спартак» на своем поле после первого тайма матча 13-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил форвард армейцев Федор Чалов, для которого этот мяч стал первым в карьере в официальных матчах против красно-белых.

На 6-й минуте форвард «Спартака» Квинси Промес грубо сфолил на защитнике армейцев Виллиане Роше. После просмотра повтора инцидента главный судья Сергей Карасев показал нидерландцу желтую карточку, хотя имел право удалять футболиста.

В случае победы ЦСКА выйдет на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 13 матчах. В таком случае «Спартак» с 25 очками опустится на четвертую строчку.