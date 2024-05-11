ЦСКА одержал гостевую победу над «Зенитом» впервые с 2011 года

ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Автором единственного гола прошедшей встречи стал нападающий Федор Чалов.

ЦСКА одержал гостевую победу над петербуржцами в РПЛ впервые с апреля 2011 года. Тогда сине-бело-голубые получили техническое поражение за то, что клуб не включил в заявку ни одного «доморощенного» игрока.

На данный момент команда Владимира Федотова занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.