ЦСКА официально презентовал Пьянича в качестве игрока клуба

На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялась официальная презентация полузащитника Миралема Пьянича в качестве игрока ЦСКА.

Мероприятие прошло перед началом встречи 10-го тура РПЛ с «Ахматом». Пьянич не попал в заявку на этот матч.

Армейцы объявили о подписании контракта с 34-летним боснийцем 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Пьянич наиболее известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».