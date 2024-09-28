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Сегодня, 14:05

ЦСКА официально презентовал Пьянича в качестве игрока клуба

Владислав Маслов
Корреспондент
Презентация Миралема Пьянича в Москве.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялась официальная презентация полузащитника Миралема Пьянича в качестве игрока ЦСКА.

Мероприятие прошло перед началом встречи 10-го тура РПЛ с «Ахматом». Пьянич не попал в заявку на этот матч.

Армейцы объявили о подписании контракта с 34-летним боснийцем 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Пьянич наиболее известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».

Источник: ФК ЦСКА
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

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