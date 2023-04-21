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Сегодня, 17:11

ЦСКА анонсировал матч с «Локомотивом»: «Мы часто ездили на поездах и пересматривали «Дэдпула»

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовал анонс матча с «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ.

В видеоролике защитник армейцев Виллиан Роша говорит:

«Впереди важный матч с «Локомотивом». Это московское дерби. Мы знаем, что этот матч важен не только для нас, но и для наших болельщиков. Могу сказать одно: мы хорошо подготовились. В последние месяцы мы часто ездили на поездах, часто пересматривали «Дэдпула» (отсыл к форварду «Локо» Артему Дзюбе), нас постоянно приходил поддерживать Палыч (Юрий Семин). Ну и еще есть пара темок... (в видео показаны фотографии Марадишвили и Тикнизяна). Мы готовы сражаться».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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