ЦСКА анонсировал матч с «Локомотивом»: «Мы часто ездили на поездах и пересматривали «Дэдпула»

ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовал анонс матча с «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ.

В видеоролике защитник армейцев Виллиан Роша говорит:

«Впереди важный матч с «Локомотивом». Это московское дерби. Мы знаем, что этот матч важен не только для нас, но и для наших болельщиков. Могу сказать одно: мы хорошо подготовились. В последние месяцы мы часто ездили на поездах, часто пересматривали «Дэдпула» (отсыл к форварду «Локо» Артему Дзюбе), нас постоянно приходил поддерживать Палыч (Юрий Семин). Ну и еще есть пара темок... (в видео показаны фотографии Марадишвили и Тикнизяна). Мы готовы сражаться».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.