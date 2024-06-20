ЦСКА опубликовал состав на сбор перед сезоном-2024/25

Игроки ЦСКА приступили к подготовке к новому сезону под руководством Марко Николича, сообщила пресс-служба клуба. Тренировки команды будут проходить на базе в Новогорске.

Состав на сборы:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Илья Помазун, Данила Боков, Николай Баровский.

Защитники: Илья Агапов, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Келлвен, Данил Круговой, Михаил Рядно, Матвей Лукин, Мойзес, Амирхоссейн Риванди, Вадим Чурилов.

Полузащитники: Иван Обляков, Виктор Давила, Виктор Мендес, Саша Зделар, Максим Мухин, Аббос Файзуллаев, Егор Ушаков, Кристиян Бистрович, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Ренат Голыбин, Артем Бандикян.

Нападающие: Федор Чалов, Тамерлан Мусаев, Артем Шуманский, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Максим Сидельников.

Футболисты Федор Чалов, Иван Обляков и Игорь Дивеев присоединятся к команде 25 июня. Игроки участвовали в сборах национальной команды России.

Аббос Файзуллаев, который также выступал за сборную своей страны, присоединится к ЦСКА 27 июня.