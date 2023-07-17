Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:45

ЦСКА опубликовал заявление о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Виктория Кравченко
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит». В клубе отметили, что никогда не отказывались от идеи возвращения игрока в команду.

«Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.

Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом», — говорится в заявлении.

 
Марио Фернандес&nbsp;&mdash; уже в &laquo;Зените&raquo;. «В матче за Суперкубок болел за «Зенит». Фернандеса представили видео с Киркоровым — а есть ли у него лишний вес?

В ЦСКА также добавили, что основной помехой возвращения игрока стали финансовые условия.

«К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», — передает пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 17 июля, пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акела Джокович промахнулся. Юный Алькарас выиграл Уимблдон
От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве
Очевидцы сообщили о падении самолета в море в Краснодарском крае
НАК опубликовал видео с Крымского моста
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Зенит»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024
Болельщики ЦСКА требуют убрать граффити с Фернандесом с «ВЭБ Арены»
Марио Фернандес обратился к болельщикам «Зенита»
Масалитин считает, что Марио Фернандес не станет легендой «Зенита»
Фернандес: «Работаю на максимум, чтобы как можно скорее набрать необходимые кондиции и вернуться на поле»
Газзаев: «Марио очень хотел играть в ЦСКА, но не его вина, что не вернулся»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Болельщики ЦСКА требуют убрать граффити с Фернандесом с «ВЭБ Арены»

Шикунов поделился мнением о том, на какие позиции «Спартаку» еще нужно приобрести футболистов