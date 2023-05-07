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РПЛ

Сегодня, 18:26

Голы Дивеева и Чалова принесли ЦСКА победу над «Оренбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА — «Оренбург» — 2:0.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА дома обыграл «Оренбург» в матче 26-го туре чемпионата России — 2:1.

Счет в игре открыл защитник армейцев Игорь Дивеев на 8-й минуте. Преимущество ЦСКА удвоил форвард Федор Чалов на 87-й минуте.

На 90+4-й минуте игрок «Оренбурга» Степан Оганесян забил и установил итоговый счет в матче — 2:1.

На 42-й минуте был заменен полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 35-й минуте он получил удар в спину в единоборстве с Гойковичем. Ему оказали медицинскую помощь и он вернулся на поле, но через 7 Облякова все-таки заменили. Вместо него вышел Максим Мухин.

ЦСКА набрал 51 очко и на данный момент поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на седьмой строчке (39).

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Оренбург
Игорь Дивеев
Федор Чалов
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
4
31
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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