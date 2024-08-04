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Сегодня, 17:28

ЦСКА дома разгромил «Оренбург»

Виктория Кравченко
Игроки ЦСКА и «Оренбурга».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА в домашнем матче обыграл «Оренбург» в третьем туре РПЛ — 5:1.

На 23-й минуте счет открыл нападающий хозяев Тамерлан Мусаев, на 30-й минуте голом отличился защитник Игорь Дивеев, а спустя минуту полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский забил ответный гол.

На 39-й минуте хавбек армейцев Иван Обляков снова увеличил преимущество. На 59-й минуте Дивеев оформил дубль. На 71-й минуте Каллвен забил пятый гол армейцев.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.

10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ. «Оренбург» в этот же день встретится с «Акроном».
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 15:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
5:1
Оренбург

Источник: Турнирная таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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