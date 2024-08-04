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Сегодня, 14:15

ЦСКА — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Оренбург» в 3-м туре РПЛ 4 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле примет «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ в воскресенье, 4 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

ЦСКА набрал 4 очка в двух турах после старта чемпионата России, в гостях сыграв вничью с «Ростовом» (0:0) и победив «Пари НН» (3:0). «Оренбург» на старте сезона победил «Спартак» (2:0) и сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
3
0
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