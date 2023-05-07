Сегодня, 15:24
ЦСКА и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
Запасные: Тороп, Набабкин, Щенников, Агапов, Кучаев, Мухин, Ермаков, Карраскаль.
«Оренбург»: Сысуев, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалев, Вера, Флорентин, Воробьев.
Запасные: Гошев, Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Печенин, Перес, Титков, Оганесян, Марин, Капустянский, Обухов.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.