ЦСКА — «Оренбург»: видео голов

ЦСКА после первого тайма матча 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» ведет со счетом 3:1. Встреча проходит в Москве.

Счет открыл на 23-й минуте игрок армейцев Тамерлан Мусаев, на 30-й минуте отличился защитник Игорь Дивеев, а спустя минуту полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский забил ответный гол.

На 39-й минуте Иван Обляков снова увеличил преимущество ЦСКА. На 59-й минуте Дивеев оформил дубль.

23-я минута. Тамерлан Мусаев — 1:0

30-я минута. Игорь Дивеев — 2:0

31-я минута. Дмитрий Рыбчинский — 2:1

39-я минута. Иван Обляков — 3:1

59-я минута. Игорь Дивеев — 4:1