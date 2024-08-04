Сегодня, 16:56
ЦСКА после первого тайма матча 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» ведет со счетом 3:1. Встреча проходит в Москве.
Счет открыл на 23-й минуте игрок армейцев Тамерлан Мусаев, на 30-й минуте отличился защитник Игорь Дивеев, а спустя минуту полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский забил ответный гол.
На 39-й минуте Иван Обляков снова увеличил преимущество ЦСКА. На 59-й минуте Дивеев оформил дубль.
23-я минута. Тамерлан Мусаев — 1:0
30-я минута. Игорь Дивеев — 2:0
31-я минута. Дмитрий Рыбчинский — 2:1
39-я минута. Иван Обляков — 3:1
59-я минута. Игорь Дивеев — 4:1