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Сегодня, 06:10

ЦСКА — «Оренбург»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч ЦСКА — «Оренбург» начнется в 15:30 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ЦСКА примет «Оренбург» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга на платной основе, начнется за 20 минут до начала встречи.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 15:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург

ЦСКА набрал 4 очка в двух турах после старта чемпионата России, в гостях сыграв вничью с «Ростовом» (0:0) и победив «Пари НН» (3:0). «Оренбург» на старте сезона победил «Спартак» (2:0) и сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

В РПЛ сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место, а «Оренбург» — 12-е.

ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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