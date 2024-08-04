Матч ЦСКА — «Оренбург» начнется в 15:30 по московскому времени

ЦСКА примет «Оренбург» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга на платной основе, начнется за 20 минут до начала встречи.

ЦСКА набрал 4 очка в двух турах после старта чемпионата России, в гостях сыграв вничью с «Ростовом» (0:0) и победив «Пари НН» (3:0). «Оренбург» на старте сезона победил «Спартак» (2:0) и сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

В РПЛ сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место, а «Оренбург» — 12-е.