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Сегодня, 16:43

ЦСКА оштрафован за оскорбительную кричалку болельщиков о «Зените»

Болельщики ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА получил денежный штраф за скандирование болельщиками «Зенит» – позор российского футбола» в матче 8-го тура РПЛ против петербургского клуба (0:1).

«Массовое скандирование болельщиками ЦСКА «Зенит» – позор российского футбола» – 10 тысяч рублей, так как первое нарушение в сезоне. Если у клуба это будет систематическое нарушение по 112-й статье, есть риск закрытия сектора. Но решение принимается последовательно. Если будет повторение, будут более строгие меры», – цитируют главу КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости».

В мае 2024 года за данную кричалку был оштрафован «Факел»Воронежский клуб должен был выплатить 30 тысяч рублей.

 
ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1). Лусиано Гонду и&nbsp;Дуглас Сантос. Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

 

Источник: РИА Новости Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц

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