ЦСКА оштрафован за оскорбительную кричалку болельщиков о «Зените»

ЦСКА получил денежный штраф за скандирование болельщиками «Зенит» – позор российского футбола» в матче 8-го тура РПЛ против петербургского клуба (0:1).

«Массовое скандирование болельщиками ЦСКА «Зенит» – позор российского футбола» – 10 тысяч рублей, так как первое нарушение в сезоне. Если у клуба это будет систематическое нарушение по 112-й статье, есть риск закрытия сектора. Но решение принимается последовательно. Если будет повторение, будут более строгие меры», – цитируют главу КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости».