ЦСКА оставил послание в раздевалке «Ахмата»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала сообщение, которое оставила московская команда в раздевалке «Ахмата» (3:2) после матче второго тура РПЛ.

После выездных матчей красно-синие традиционно наводят порядок в раздевалке, оставляя в ней записку и мягкую игрушку — коня.

«Соблюдаем собственный протокол. До встречи в Москве!» — написано в оставленном послании армейцев.

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича.

Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.