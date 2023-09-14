ЦСКА отдал защитника Карпова в аренду в «Уфу»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов на правах аренды перешел в «Уфу», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

21-летний защитник является воспитанником академии ЦСКА. Он провел за основную команду армейцев 33 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

В прошедшем сезоне Карпов играл на правах аренды за «Текстильщик». Он провел за ивановский клуб 17 матчей, отличившись одним результативным пасом.