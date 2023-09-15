ЦСКА отказался от покупки Велингтона из-за непройденного медосмотра

Трансфер защитника «Сан-Паулу» Веллингтона в ЦСКА сорвался, сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, 22-летний бразилец провалил медосмотр. Армейский клуб готов был заплатить за игрока 8 миллионов евро. Трансферное окно в России закрылось 14 сентября.

Действующий контракт Веллингтона с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.