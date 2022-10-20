ЦСКА ответил «Спартаку» на заявление красно-белых по поводу дисквалификаций Абаскаля и Федотова

ЦСКА следом за «Спартаком» выступил с заявлением по поводу решения КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за перепалку с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.

«Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров еще на футбольном поле. В итоге оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.

При этом мы считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно-следственную связь — и это было сделано.

Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главное дерби страны именно таким и должно быть», — сказано в заявлении ЦСКА.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.