ЦСКА сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 5 ноября

ЦСКА на своем поле сыграет с «Пари НН» в матче 14-го тура чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события встречи ЦСКА- «Пари НН» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.00 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После 13-ти туров ЦСКА набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Пари НН» 20 баллов, команда находится на шестом месте в чемпионате России.

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