31 октября, 19:53
ЦСКА обыгрывает «Пари НН» по итогам первого тайма матча 14-го тура чемпионата России — 1:0.
Единственный гол забил Иван Обляков, который реализовал пенальти на 40-й минуте.
Армейцы нанесли три удара в створ ворот соперника, на счету нижегородцев два удара в створ.
Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».
Saiga-спринтер
Нижний играет как может, ЦСКА просто хреново. Потерять двух игроков по травме на "ровном месте", это ни в какие ворота для профессиональной команды. Чем занимается тренер по физ.подготовки в армейской команде?
31.10.2025