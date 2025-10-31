ЦСКА — «Пари НН»: армейцы ведут 1:0 после первого тайма

Армейцы нанесли три удара в створ ворот соперника, на счету нижегородцев два удара в створ.

Нижний играет как может, ЦСКА просто хреново. Потерять двух игроков по травме на "ровном месте", это ни в какие ворота для профессиональной команды. Чем занимается тренер по физ.подготовки в армейской команде?

