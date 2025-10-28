ЦСКА и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 31 октября

ЦСКА и «Пари НН» сыграют в 14-м туре чемпионата России в пятницу, 31 октября. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве. Следить за основными событиями игры ЦСКА — «Пари НН» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Игру ЦСКА — «Пари НН» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 18.55 мск, за пять минут до игры.

После 13 туров чемпионата России железнодорожники набрали 27 очков и занимают третье место в таблице, у нижегородцев 7 очков и 15-я строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.