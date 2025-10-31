ЦСКА — «Пари НН»: Обляков открыл счет с пенальти

ЦСКА вышел вперед в матче 14-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 1:0. На 40-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Главный арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за фол защитника нижегородской команды Эдгардо Фариньи на форварде армейцев Тамерлане Мусаеве. Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН». Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

Timka1401 сколько можно ?! ЦСКА пенальти бьет почти в каждом туре !!! Или удаление 31.10.2025

Старшой0754 Мусаев не может, Карась поможет... 31.10.2025

aug081266 А когда твоим ставят пенальти за отскок мяча в руку или тоже случайную подножку это ,,правейший пеналь",да? 31.10.2025

aug081266 То есть,ты предлагаешь ввести в правилах ,,легкая подножка" и ,,серьёзная подножка"?...И за лёгкую свистеть только в центре поля?...И что изменится?...Один и тот же эпизод с нарушением у разных болельщиков и бесспорный,и липовый...И вопросы эти будут всегда...И споры о легитимности пенальти тоже будут всегда...И то что у тебя не возникнет вопросов у другого будет ,,караул"... 31.10.2025

Russpiel Мусаев стал ещё деревяннее с прошлого сезона. 31.10.2025

Dmitriy Nekrasov Талалаев ведь что-то знает! 31.10.2025

hattabych Нижниий в начале чемпионата пробовал брыкаться, но их же за шиворот затащили в РПЛ. В качестве козлов отпущения, судя по всему. 31.10.2025

Maxim B Карася не в том магазине купили 31.10.2025

дедок вот и я считаю, что пенальти должны быть такие, чтобы ни у кого (неважно за какой клуб болеешь) не возникало вопросов. 31.10.2025

Леня-космос Левейший пеналь!!! Да, игрок НН задел случайно ногу, но завалился армеец через пару шагов картинно, уже явно не от этого касания. Судьям надо очки купить. За такое ставить пенальти - бред. Обляков на такой хурме скоро может Батракова обогнать. Похоже, ЦСКА судейкам прошаманил этот сезон, задолбали на левых пенделях выигрывать. 31.10.2025

Maxim B Коняра сбивает нижегородцам и пеналь,ЦСКА,как Леня Голубков,холявщик 31.10.2025

efim6010 Ну очень странный пенальти. 31.10.2025

aug081266 Мне вообще пенальти не нравятся...Я не понимаю почему за одинаковое нарушение в центре поля просто штрафной а в своей штрафной это уже почти гол...И такие моменты зачастую решают судьбу матча... 31.10.2025

Иван Л. Правда, смешно. Кода типа держал, то не падал, перестал держать - рухнул. Хорошо, что я теннис смотрю) 31.10.2025

Andrei Shulga Как же вас много диванных экспертов:joy: Да гланое все правы( и те и эти) 31.10.2025

дедок а тебе самому такие пенальти нравятся? 31.10.2025

aug081266 Вот НИ ОДИН игрок Нижнего ничего не предъявил судье по поводу пенальти,защитник чуть землю от досады грызть не стал а гaвнoбoлeлы уже соплями захлебнулись!...У них опять подсуживают всем кроме их команды!... 31.10.2025

ОстроV Zаячий Талалаев... 31.10.2025

bandradio Ну тут без вопросов. 100% пеналь 31.10.2025

