Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

31 октября, 19:44

ЦСКА — «Пари НН»: Обляков открыл счет с пенальти

Алина Савинова
Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА вышел вперед в матче 14-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 1:0.

На 40-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Главный арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за фол защитника нижегородской команды Эдгардо Фариньи на форварде армейцев Тамерлане Мусаеве.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Пари Нижний Новгород
31

  • ivan.wanix

    Ты его, слепой п...с, ТОЖЕ х..м смотришь?! нЕЛЮДЬ )))

    01.11.2025

  • ivan.wanix

    вальдемар, продолжай сосать, свинота вонючая )

    01.11.2025

  • ivan.wanix

    Леон, пи--с, когда в ворота паровозов не назначили явный пеналь, ты визжало от восторга, Оно? ;-)

    01.11.2025

  • ivan.wanix

    Террорист, космос, ты п...с ;-)

    01.11.2025

  • Timka1401

    сколько можно ?! ЦСКА пенальти бьет почти в каждом туре !!! Или удаление

    31.10.2025

  • Старшой0754

    Мусаев не может, Карась поможет...

    31.10.2025

  • aug081266

    А когда твоим ставят пенальти за отскок мяча в руку или тоже случайную подножку это ,,правейший пеналь",да?

    31.10.2025

  • aug081266

    То есть,ты предлагаешь ввести в правилах ,,легкая подножка" и ,,серьёзная подножка"?...И за лёгкую свистеть только в центре поля?...И что изменится?...Один и тот же эпизод с нарушением у разных болельщиков и бесспорный,и липовый...И вопросы эти будут всегда...И споры о легитимности пенальти тоже будут всегда...И то что у тебя не возникнет вопросов у другого будет ,,караул"...

    31.10.2025

  • Russpiel

    Мусаев стал ещё деревяннее с прошлого сезона.

    31.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Талалаев ведь что-то знает!

    31.10.2025

  • hattabych

    Нижниий в начале чемпионата пробовал брыкаться, но их же за шиворот затащили в РПЛ. В качестве козлов отпущения, судя по всему.

    31.10.2025

  • Maxim B

    Карася не в том магазине купили

    31.10.2025

  • дедок

    вот и я считаю, что пенальти должны быть такие, чтобы ни у кого (неважно за какой клуб болеешь) не возникало вопросов.

    31.10.2025

  • Леня-космос

    Левейший пеналь!!! Да, игрок НН задел случайно ногу, но завалился армеец через пару шагов картинно, уже явно не от этого касания. Судьям надо очки купить. За такое ставить пенальти - бред. Обляков на такой хурме скоро может Батракова обогнать. Похоже, ЦСКА судейкам прошаманил этот сезон, задолбали на левых пенделях выигрывать.

    31.10.2025

  • Maxim B

    Коняра сбивает нижегородцам и пеналь,ЦСКА,как Леня Голубков,холявщик

    31.10.2025

  • efim6010

    Ну очень странный пенальти.

    31.10.2025

  • aug081266

    Мне вообще пенальти не нравятся...Я не понимаю почему за одинаковое нарушение в центре поля просто штрафной а в своей штрафной это уже почти гол...И такие моменты зачастую решают судьбу матча...

    31.10.2025

  • Иван Л.

    Правда, смешно. Кода типа держал, то не падал, перестал держать - рухнул. Хорошо, что я теннис смотрю)

    31.10.2025

  • Andrei Shulga

    Как же вас много диванных экспертов:joy: Да гланое все правы( и те и эти)

    31.10.2025

  • дедок

    а тебе самому такие пенальти нравятся?

    31.10.2025

  • aug081266

    Вот НИ ОДИН игрок Нижнего ничего не предъявил судье по поводу пенальти,защитник чуть землю от досады грызть не стал а гaвнoбoлeлы уже соплями захлебнулись!...У них опять подсуживают всем кроме их команды!...

    31.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я ДУМАЮ ЦСКА ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ПО ПЕНАЛЬТИ!

    31.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ТАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛА

    31.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ШО ТАМ КАЖЕ ПАН ТАЛАЛАЕВ?!

    31.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Талалаев...

    31.10.2025

  • bandradio

    Ну тут без вопросов. 100% пеналь

    31.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Карась выполняет заказ Газпрома!

    31.10.2025

  • valdemar kuznetsov

    карась подлец --на лошадей работает лысый свистун

    31.10.2025

  • valdemar kuznetsov

    чмошники опять по пенальти выигрывают --халявные кони ..пипец

    31.10.2025

  • дедок

    позор судьям!!!

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Иван Обляков
    Футбол
    РПЛ
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя