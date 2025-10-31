31 октября, 19:44
ЦСКА вышел вперед в матче 14-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 1:0.
На 40-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Главный арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за фол защитника нижегородской команды Эдгардо Фариньи на форварде армейцев Тамерлане Мусаеве.
Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».
ivan.wanix
Ты его, слепой п...с, ТОЖЕ х..м смотришь?! нЕЛЮДЬ )))
01.11.2025
ivan.wanix
вальдемар, продолжай сосать, свинота вонючая )
01.11.2025
ivan.wanix
Леон, пи--с, когда в ворота паровозов не назначили явный пеналь, ты визжало от восторга, Оно? ;-)
01.11.2025
ivan.wanix
Террорист, космос, ты п...с ;-)
01.11.2025
Timka1401
сколько можно ?! ЦСКА пенальти бьет почти в каждом туре !!! Или удаление
31.10.2025
Старшой0754
Мусаев не может, Карась поможет...
31.10.2025
aug081266
А когда твоим ставят пенальти за отскок мяча в руку или тоже случайную подножку это ,,правейший пеналь",да?
31.10.2025
aug081266
То есть,ты предлагаешь ввести в правилах ,,легкая подножка" и ,,серьёзная подножка"?...И за лёгкую свистеть только в центре поля?...И что изменится?...Один и тот же эпизод с нарушением у разных болельщиков и бесспорный,и липовый...И вопросы эти будут всегда...И споры о легитимности пенальти тоже будут всегда...И то что у тебя не возникнет вопросов у другого будет ,,караул"...
31.10.2025
Russpiel
Мусаев стал ещё деревяннее с прошлого сезона.
31.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Талалаев ведь что-то знает!
31.10.2025
hattabych
Нижниий в начале чемпионата пробовал брыкаться, но их же за шиворот затащили в РПЛ. В качестве козлов отпущения, судя по всему.
31.10.2025
Maxim B
Карася не в том магазине купили
31.10.2025
дедок
вот и я считаю, что пенальти должны быть такие, чтобы ни у кого (неважно за какой клуб болеешь) не возникало вопросов.
31.10.2025
Леня-космос
Левейший пеналь!!! Да, игрок НН задел случайно ногу, но завалился армеец через пару шагов картинно, уже явно не от этого касания. Судьям надо очки купить. За такое ставить пенальти - бред. Обляков на такой хурме скоро может Батракова обогнать. Похоже, ЦСКА судейкам прошаманил этот сезон, задолбали на левых пенделях выигрывать.
31.10.2025
Maxim B
Коняра сбивает нижегородцам и пеналь,ЦСКА,как Леня Голубков,холявщик
31.10.2025
efim6010
Ну очень странный пенальти.
31.10.2025
aug081266
Мне вообще пенальти не нравятся...Я не понимаю почему за одинаковое нарушение в центре поля просто штрафной а в своей штрафной это уже почти гол...И такие моменты зачастую решают судьбу матча...
31.10.2025
Иван Л.
Правда, смешно. Кода типа держал, то не падал, перестал держать - рухнул. Хорошо, что я теннис смотрю)
31.10.2025
Andrei Shulga
Как же вас много диванных экспертов:joy: Да гланое все правы( и те и эти)
31.10.2025
дедок
а тебе самому такие пенальти нравятся?
31.10.2025
aug081266
Вот НИ ОДИН игрок Нижнего ничего не предъявил судье по поводу пенальти,защитник чуть землю от досады грызть не стал а гaвнoбoлeлы уже соплями захлебнулись!...У них опять подсуживают всем кроме их команды!...
31.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Я ДУМАЮ ЦСКА ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ПО ПЕНАЛЬТИ!
31.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
ТАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛАЛА
31.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
ШО ТАМ КАЖЕ ПАН ТАЛАЛАЕВ?!
31.10.2025
ОстроV Zаячий
Талалаев...
31.10.2025
bandradio
Ну тут без вопросов. 100% пеналь
31.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Карась выполняет заказ Газпрома!
31.10.2025
valdemar kuznetsov
карась подлец --на лошадей работает лысый свистун
31.10.2025
valdemar kuznetsov
чмошники опять по пенальти выигрывают --халявные кони ..пипец
31.10.2025
дедок
позор судьям!!!
31.10.2025