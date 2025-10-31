ЦСКА и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 31 октября

ЦСКА и «Пари НН» сыграют в 14-м туре РПЛ в пятницу, 31 октября. Матч в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» начинается в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Пари НН» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру ЦСКА — «Пари НН» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 18.55 мск, за пять минут до игры.

ЦСКА в 13 турах РПЛ-2025/25 набрал 27 очков, предыдущим соперником армейцев были «Крылья Советов» (1:0). У «Пари НН» — 7 очков, в воскресенье нижегородцы сыграли вничью с «Балтикой» (0:0).