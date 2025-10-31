Видео
31 октября, 20:57

Голы Облякова и Кисляка принесли ЦСКА победу над «Пари НН»

Алина Савинова
Тамерлан Мусаев и Виктор Александров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА победил «Пари НН» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.

На 40-й минуте счет с пенальти открыл Иван Обляков. На 82-й минуте Матвей Кисляк с передачи Данила Кругового увеличил преимущество хозяев.

У армейцев на разминке травмировался защитник Мойзес, его в стартовом составе заменил Артем Бандикян. В первом тайме повреждение также получил форвард Алеррандро, вместо которого на поле вышел Тамерлан Мусаев.

ЦСКА одержал победу в день рождения главного тренера Фабио Челестини. 31 октября специалисту исполнилось 50 лет.

Московская команда набрала 30 очков и вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.

Футболисты ЦСКА Матвей Кисляк, Иван Обляков и&nbsp;Матвей Лукин после гола в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (2:0) 31&nbsp;октября.В день рождения Челестини получил победу и первое место ЦСКА. Две травмы не помешали армейцам
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Пари Нижний Новгород
210

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя