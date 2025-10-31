Голы Облякова и Кисляка принесли ЦСКА победу над «Пари НН»

ЦСКА победил «Пари НН» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России — 2:0. На 40-й минуте счет с пенальти открыл Иван Обляков. На 82-й минуте Матвей Кисляк с передачи Данила Кругового увеличил преимущество хозяев. У армейцев на разминке травмировался защитник Мойзес, его в стартовом составе заменил Артем Бандикян. В первом тайме повреждение также получил форвард Алеррандро, вместо которого на поле вышел Тамерлан Мусаев. ЦСКА одержал победу в день рождения главного тренера Фабио Челестини. 31 октября специалисту исполнилось 50 лет. Московская команда набрала 30 очков и вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 7 баллами располагается на последней, 16-й позиции. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября. В день рождения Челестини получил победу и первое место ЦСКА. Две травмы не помешали армейцам Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

Vladislove Dobry Ну да , век футболиста не так долог . Все хотят заработать успеть . 35 для футболиста уже пенсионный возраст . Но клуб за хороший трансфер тоже не в накладе . 02.11.2025

lons Карась красавчик. С фантазией чувак. Без фантазии такой пеналь фиг придумаешь 01.11.2025

Инженер по охране труда Ну что сказать, братья армейские болельщики...Победа не яркая, но тем не менее безоговорочная...Всех болел ЦСКА с победой! 01.11.2025

руслан магомедов бабаяны с гинеркой сцуки вы когда дадите денег на настоящего нападающего. 01.11.2025

руслан магомедов ЦСКА выиграл, но как-то все натуженно в каждом матче. Игра без нападающего нормального и так уже который год. Если обляка это супер-пупер, забивающий с пеналей, то ................! 01.11.2025

Saiga-спринтер Не путай супротивника с якобы конкурентом. Тушинский пассив никогда не был армейцам конкурентом, но всегда - супостатом! 01.11.2025

oiv1vio Во времена СССР, спортсмены не уезжали за рубеж и клубы могли воспитывать, а потом использовать высококлассных игроков. А сейчас, посмотри, только игрок начинает показывать результат, так сразу здесь же ему предлагают уходить и бежать в "европу" (тому же Кисляку). 01.11.2025

oiv1vio Было нарушение или не было, определяют ТОЛЬКО судьи. И никакого другого варината быть не может. 01.11.2025

Кабанчик симулянт - это невиновный? что за ножки схватился? да и до него еле докоснулись, таких единоборств в каждом матче мильон, я понимаю бы повис на нем, а армеец рвался, пытался устоять, но нет упал только чуть схватили, да еще и за ножку схватился. тьфу - симулянт 01.11.2025

Vladislove Dobry Можно вспомнить киевское Динамо . У них что , бюджет был ? Обыгрывали же и Барсу и Баварию без всякого бюджета . Но там гений Лобановского был . Да и армейцы Барсу обыгрывали . Но вот что касается трофеев ... У Барсы их уйма , у наших с этим не густо . Только ЦСКА и Зенит брали еврокубки . 01.11.2025

oiv1vio Тогда нужен и такой же бюджет как у Барсы. Поддержишь деньгами? 01.11.2025

oiv1vio Левый пенальти или правый, определяют ТОЛЬКО судьи из ЭСК. Всё остальное, это личное предвзятое мнение хейтеров или дилетантов. 01.11.2025

Vladislove Dobry Ну пусть конкуренты ничейки устроят . И Динамо чтоб из трясины выбиралось . Хотя с Карпиным , кажется , это маловероятно . Зря его Динамики взяли . 01.11.2025

Vladislove Dobry Бывает . У Барсы при этом 5 КЧ/ЛЧ , 4 кубка УЕФА , 5 Суперкубков УЕФА . Ну а насчёт поражения от ЦСКА ... И на старуху бывает проруха . 01.11.2025

Vladislove Dobry Почти как у Барсы )) . Ещё бы и игру такую показывали ( не как в последнем Эль Классико , конечно ) 01.11.2025

oiv1vio Возьмём этот эпизод. Определено, что нарушение было. А по вашему было-бы что наказали бы невиновного. 01.11.2025

Ganimed Всех ослиных с победой, заслужили ребята:sunglasses:Именно так и нужно играть, чтобы никто не сказал, что ослята вылетят в этом году:blush:Мои поздравы, в этом году точно возьмём бронзу, кто бы что не говорил:flag_ax::v:? 01.11.2025

Олег Каноков Спасибо!Там 50/50 было,имхо. 31.10.2025

Vladislove Dobry Ну Шуманский хоть молодой ещё , может что и получится из него . В аренду бы его для игровой практики . Лучше , чем на лавке сидеть . 31.10.2025

Vladislove Dobry Да , было дело . У Мусы хоть скорость была . Сейчас вот молодой Шуманский есть . Может из него что получится . Мусаев совсем не торт . 31.10.2025

Vladislove Dobry Не только Вашим . Хоть и привозил порой , но зато какая харизма и самоотдача . 31.10.2025

Vladislove Dobry Думаете Мусаеву психолог поможет ? Может его заставить после тренировок удары по воротам отрабатывать с разных позиций ? Начнёт на тренировках попадать , может и в матчах сработает . 31.10.2025

waysman цска уже хватит в нападении использовать Абелардов, проще еще одного полузащитника. 31.10.2025

Aprel Прекрасный матч! "Бумажные кони" и "Стальные мыши" - разрушили все стереотипы РПЛ! Движемся дальше, в сторону государственной границы...Это информация для ЦСКА! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::rofl: 31.10.2025

футбол это спорт С очередной победой и очередным лидерством! К сожалению, игру не видел. Но просмотрев пенальти (кстати, отлично исполненный Обляковым), показалось, что перед назначением Мусаев сымитировал падение в штрафной от задержки соперником. А Вы как считаете? 31.10.2025

Кабанчик да, до ВАРА, а сейчас с этим Варом черте что, трактуют все по разному одни и те же моменты, вообще ВАР нужен только проверять пересек мяч линию ворот и проверять голы на наличие нарушений, все остальное судья, в том числе пенальти, как раньше было 31.10.2025

Dmitriy Nekrasov Футбол стал более энергозатратным, чем 20 лет назад. Так что сил нужно побольше, чем тогда. 31.10.2025

Meddle Это Барса у ЦСКА слямзила, после того, как наши их на Камп Ноу накрячили 31.10.2025

Фобия В Милане выкройти украли, демоны! ГРУ не дремлет, что ты...Да и СВР не только беседы ведёт! :cowboy::money_mouth::relaxed:? 31.10.2025

Aprel Левый пенальти, но ЦСКА могли и пропустить! Судья продажная, это факт...Жаль футболистов но, на то он и город - Горький! :sunglasses::money_mouth::relieved: 31.10.2025

resifi Реально, я считаю что у ЦСКА самая красивая форма в РПЛ! Безотносительно того, что я болельщик ЦСКА. 31.10.2025

Заполярье ЦСКА в хорошей форме! Красивая такая; синие, красные, белые цвета...:stuck_out_tongue_winking_eye: 31.10.2025

Dmitriy Nekrasov В настоящий момент чемпионата нет однозначного лидера, который на голову выше всех. Останетесь в тройке перед зимой - есть шанс на золото. 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ГАЗПРОЛУКОЙЛОВСКИЕ КУПИЛИ ВСЕХ СУДЕЙ! 31.10.2025

Dmitriy Nekrasov Вы пока справляетесь и без них. Полузащита есть и это много значит. А напа купят в зимнюю паузу. С нападающими толковыми сейчас вообще беда. Так что Мусаев - нормальный вариант. Прорвет его обязательно. У нас как Мэнни все проклинали, а он взял и выиграл гонку. И у Мусаева всё ещё впереди. 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Милый кабанчик, я бы этот ВАР с удовольствием отменил! ВАР придумал ГАЗПРОМ и СПАРТАЧИ! 31.10.2025

oiv1vio Раньше это когда? До ВАРа? Так на то он и придуман, что-бы судьи могли рассмотреть эпизод и не допустить ошибку. 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР В 2005 году в ЦСКА все были молодыми и играли! 31.10.2025

Олег Каноков За золото не уверен,скамейка жиденькая,а молодёжь да,очень достойная,делает результат.Но потянут ли весь сезон,вот в чём вопрос.Сильные дядьки тоже нужны. 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Нападающих нет, даже Заболотный лучше чем эти три неудачника! 31.10.2025

Кабанчик Нет, простите конечно, но такие пенальти это бред полнейший, куда скатились правила, раньше бы за симуляцию игроку ЦСКА желтую прописали бы, а теперь это - пенальти! 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Милый, а со мной ты будешь перестукиваться морзянкой с ЛЕВ БЕРГ ДОНА в ПЕНТХАУСЫ ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ КОНДОМИНИМУМОВ ГОВНЯРКИ?! 31.10.2025

Dmitriy Nekrasov Мне нравится ваша молодежь! Ребята с огромным желанием играют. Есть конечно ошибки, но команда у вас живая, бежит. Обидно будет, если встанете, как Локо в конце первой части прошлого чемпионата. А так, я думаю, что можете и за золото побороться вполне. 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ах вы мой милый предпенсионер! 31.10.2025

resifi Всех армейцев с победой!!!Торопа с очередным сухарём!!! 31-й раз подряд бьём пенальти без промаха - рекорд!!! А вообще мы на первом месте вопреки всему! 31.10.2025

Олег Каноков Да,в курсе.) 31.10.2025

Dmitriy Nekrasov У нас впереди ещё один матч с вами). 31.10.2025

Олег Каноков До зимней паузы дотянем,подзарядимся.)Что есть,то есть. 31.10.2025

Dmitriy Nekrasov Заклятые! Мне сегодня подумалось, что кончаются у вас потихоньку батарейки... 31.10.2025

Sergey Sparker Это не чудовище. Это простой советский доносчик. Подлец, если одним словом. Странно что приличный клуб пригласи это дерьмо человеческое тренером. Раньше всегда болел за Динамо, естественно если играли не с ЦСКА. Сейчас не могу пересилить себя, и болею против всегда пока этот подонок тренер. 31.10.2025

Sergey Sparker Поражает хрюканье из свинарника насчет пендаля. Защитник наступил на ахилл Мусаеву. Это очевидно должно быть даже для ромбовидных сектантов. Нет же, захрюкали и завизжали! Ни стыда, ни совести. Тьфу на вас, придурки! 31.10.2025

плохокот Не совсем перестоял. Боселли рост 175, Лукин 190. У Боселли ниже центр тяжести, запросто мог раскачать защитника. Лукин не бросался, а отрабатывал на пружинных ногах каждое движение напа. При этом незаметно на каждом движении сокращал игровое расстояние для Боселли. Максимально сократив элементарно отобрал мяч. Одно дело когда так делают маленькие Барриос и Мантуан, другое дело когда крупный защитник. Красота! 31.10.2025

Олег Каноков За футбол! 31.10.2025

diskmen С победой ребята.Иной раз думаешь,а не выпустить ли в основе всех Российских ребят.Уж больно много непонятных иностранцев мы привезли. 31.10.2025

spar001 у коней прогресс, в этот раз им хватило одного пеналя:grin:... 31.10.2025

Олег Каноков Считаю,ровестники.Спасибо,взаимно. 31.10.2025

Красно синий Мусаеву поможет только продажа в команду ниже 6го места, ибо свой потолок он достиг. 31.10.2025

LemieuxMario прав был талалайкин как пеналь --так победа))) 31.10.2025

ToLkUnet Ну и зря, верь 31.10.2025

SuperDennis Ты старше на 6 лет. Так и думал, уложился в диапазон. Мне нравится с тобой поддерживать связь. 31.10.2025

36 ЦСКА выиграл вдесятером 3-1 31.10.2025

Олег Каноков Я 1968-го.Конечно,на первом месте воспитание,образование,особенно самообразование.Понимаю.) 31.10.2025

36 Посмотри как Семак забил треху на Парк де Пренс в 2004 году. 31.10.2025

Sergey Sparker Не просто хороший тренер. Он и человек замечательный - без понтов и жалоб. Сравните с пуделем! 31.10.2025

Sergey Sparker ЭТО 100% 31.10.2025

SuperDennis Ты меня чуть старше, как я понял, лет на 3-7. Но это, конечно, не разница. Разница чувствуется, когда из разных поколений. Но всё зависит на самом деле не от возраста, а от вменяемости и интеллекта. У моей жены племянник на 25 лет младше меня, но мне очень приятно общаться с этим молодым человеком, потому что образованный, умный и некоторые его мысли меня удивляют своей рациональностью. В футболе шарит, кстати, не хуже меня. 31.10.2025

Adiоs Amigos R Когда Карась был маленький С кудрявой головой Уже судил он валенком С ценой договорной 31.10.2025

Звездоносец На Динамо порчу навели в 1964году... 31.10.2025

Олег Каноков Лукин умница,как перестоял Боселли,очень мотивирован и растёт.Пуйоль был моим кумиром.) 31.10.2025

Adiоs Amigos R Локомотив всегда был за честный футбол и за честную конкуренцию. Поэтому Краснодар и Зенит в этом туре должны проиграть. Это будет по честному. 31.10.2025

36 Когда был Карпин маленький с кудрявой головой уже он бегал в валенках за Сельту и Спартак 31.10.2025

ToLkUnet Вам тогда заявлятся к Реалу надо 31.10.2025

rustov Да, понимаю, но, к сожалению, живя в Екб, я не имею возможности летать на матчи нашей любимой команды. Честно говоря, мы должны обратить внимание на болельщиков Спартака, и учиться у них, как они умеют поддерживать свою команду 31.10.2025

ёzhic8 посмотри на Мусаева, он держится за середину(!) голени наступ если и был - на краешек пятки 31.10.2025

Олег Каноков Спасибо,Дэн,взаимно,от тебя только позитив и воспитание,наверное,мы близки по возрасту,отсюда и совпадение взглядов.) 31.10.2025

Vitamin007 С победой и хорошим тренером, братишки! Надеюсь, после этого тура и у нас появится кто-то более адекватный, чем это кудрявое чудовище!) 31.10.2025

ToLkUnet Даже не сомневайся, самый 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Я ПРО ТОЖ, ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ СОПЕРНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА! 31.10.2025

ToLkUnet Но и мертвый может остановить живого) 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР СПАРТАК ВСЕГДА КОНКУРЕНТ ДЛЯ ЦСКА, ДАЖЕ МЁРТВЫЙ! 31.10.2025

плохокот . Пари НН без шансов. Только техника отдельных игроков, но против командной игры не потянет Понравился Лукин, отменная координация. по манере работы ног чем то напомнил Пуйоля 31.10.2025

ёzhic8 упал негр я с братом смотрел, он за ЦСКА с 75го поржали вместе, вот так 31.10.2025

SuperDennis Молодец, Олег! Реально мне нравится тебя читать, ты немногий адекват тут. 31.10.2025

Adiоs Amigos R За Спартак. 31.10.2025

KlimA тебе на ногу настпупят, ты тоже упадёшь.. 31.10.2025

ToLkUnet Так Спартак не конкурент 31.10.2025

ёzhic8 клим, он упал 31.10.2025

JP54 За победу красно-белых! и за ничью зины с проводницами...... 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ЗА ДВЕ НИЧЬИ - 8 очков у конкурентов в копилку ЦСКА! 31.10.2025

Олег Каноков Вот честно,нет.Пусть победит хоть кто,мы наврядли будем претендовать на золото.Я-реалист,пока не время...имхо 31.10.2025

ToLkUnet Армия завтра за кого?) 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Почему у нас нападающие не Угальде, Барко и Ливай Гарсия, а Шуманьский, Мусаев и Олерандро. Может махнуться неглядя?! 31.10.2025

SuperDennis У меня рядом больничка №8 и миллион ресторанов в Табачка-Центре. Рестораны мне ближе, чем театр это да. Я ресторанный критик на ЯндексКартах. 31.10.2025

KlimA Ежик, посмотри повтор.. ты реально как накуренный талдычишь порожняк.. там защ на ахилл прям наступил.. 31.10.2025

Звездоносец В этот день хочу поздравить Челестини с юбилеем !Лучшим у ЦСКА был... Мойзес ,который весь матч сидел на скамейке .С таким процентом брака играть с явным аутсайдером просто недопустимо .Забили случайный пенальти,а потом бросили играть .Это уже становится традицией нынешнего ЦСКА .Таких никчёмных нападающих в одной команде ,думаю,не найдём ни в одной мировой .лиге.Мусаев-это деревянная деревяшка в квадрате.Шуманский -это игрок для какого-нибудь колхоза в Беларуси,а Аллерандро-это ,видимо,слабейший бразильский нападающий ,играющий в П-Л. Кто привёл их в ЦСКА и кто дал добро на их покупку ?Трудно с таким составом претендовать на высокие места,но тренер у нас молодец,раз идём в тройке. 31.10.2025

aug081266 Всех армейцев с непростой победой!...Спад,надеюсь только по физике,налицо...Но аутсайдера нужно было раскатывать ещё в первом тайме...А что делать с Мусаевым я просто не знаю...Выгонять нельзя,парень старается...Просто не может... 31.10.2025

SuperDennis Нееет, вряд ли. Будешь болеть за к/б, хотя бы подсознательно. И я не осуждаю, зенитовцы и проводники тоже будут за к/б болеть. 31.10.2025

ToLkUnet Заслуженно, поздравляю 31.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ Неплохо. Второй гол классный. Сокопытников с победой 31.10.2025

36 У него,видно тоже на галстук денег не было.. 31.10.2025

JP54 Погода жесть..... 31.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ после пеналей с Акроном такие не ставить грех. 31.10.2025

Олег Каноков От души! 31.10.2025

Sasha Sasha С победой ЦСКА 31.10.2025

Adiоs Amigos R Спасибо деду (Карасю) за победу! 31.10.2025

Олег Каноков Спасибо,Дэн!Буду смотреть как нейтральный зритель,пусть победит сильнейший,только не судья.) 31.10.2025

Mick Shelby Вас и всех болельщико ЦСКА с заслуженной победой. 31.10.2025

Mick Shelby Коников с победой! Особенно потому, что голы на счету россиян. 31.10.2025

Saiga-спринтер Гуарирапу нужно было подписывать. и от Языджи с Гбаменом не отказываться. Сейчас были очень кстати для ЦСКА. 31.10.2025

Иван Л. Второй гол хорош, первый..... Хорошо, что наши пацыны решают, правда хорошо. зы: а кто-нибудь помнит как во времена Гинерского президентства в РПЛ коням 2 года не ставили пенальти?) 31.10.2025

TokTram_ Игра - хороша. Ещё бы по воротам попадать... 31.10.2025

36 Галстуки,видимо,в Москве дорогие.Решили победить 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ЗАПОМНИТЕ ДРИЩЩИ ИСТИНУ МИРА - - ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!! 31.10.2025

SuperDennis KlimA, Олега Канокова и всех болельщиков ЦСКА (даже Спринта) с победой поздравляю. И временным выходом на первое место. До воскресенья можете скринить табличку и радоваться. Краснодар всё поставит на свои места в воскресенье вечером! 31.10.2025

vvi432 С победой армейцев! Поздравление Челестине! Хороший тренер пришел в ЦСКА! 31.10.2025

инок С победой армейских болельшиков! Они заслужили эту победу! 31.10.2025

Alexey Tarasov ЦСКА с Победой ФАБИО с ЮБИЛЕЕМ:thumbsup::100: ПОБЕДА-НУЖНАЯ:100:.но игра.? Бабайка-нам нужен Забивайка:100: ,а не то будет-х....ка:100: Соседи-Простите:pensive: 31.10.2025

krinf15 Травма... 31.10.2025

Smash. Я первый тайм не смотрел. Подскажите, почему заменили Алерандро? Он травмировался или Челестини выздоровел (головой) насчет него? 31.10.2025

36 помнится как Викторыч из Мусы сделал нападающего.Так тот 4 мяча забил на чм.Был капитаном сб.Нигерии 31.10.2025

Saiga-спринтер Истинных Цеэсковцев с тремя очками в таблицу. Все последние матчи армейцы мучаются, а не играют. Только когда нижний стал раскрываться, появились свободные зоны и моменты у ворот гостей. Но лишенному техники работы с мячом Мусаеву нужно не 4 голевых момента, что-бы хоть что то забить, а не менее десятка. Баз Алвеса и без Мойзеса будет совсем хреново с игрой. Остается только влемлить истине - что самое красивое в футболе - это счет на табло. 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Я БЫ ЗАБОЛОТНОГО ВЕРНУЛ В ЦСКА! 31.10.2025

4rfv5tgb можно еще Поповича попробовать 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ДА, ОН ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВЕН, БУДЕТ МАШИНОЙ, ПОКА ЕЩЁ НЕ НАИГРАН! 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ЗАВТРА БУДУ БОЛЕТЬ ЗА СПАРТАК И ЗА ЗЕНИТ И ЗА ДВЕ НИЧЬИ! 31.10.2025

36 Кармо нужно наигрывать ударным форвардом 31.10.2025

Врн36 Армейцев с победой, Челестини с юбилеем 31.10.2025

4rfv5tgb мусульманам нельзя. нужно другое решение) 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР КАРМО реально хорош, КРУГОВОЙ, ГЛЕБОВ, ЛУКИН, КИСЛЯК ОТЛИЧНО ИГРАЮТ! 31.10.2025

Smash. Это чирлидеры. Выступают, пока лечится Алвес. 31.10.2025

4rfv5tgb По мне так сегодня лучшим был Глебов 31.10.2025

Олег Каноков Согласен.) 31.10.2025

Вадим Непобедим Победа здорово! Россияне тащат. Бразильско-аргентинская прослойка не мешает,но толку мало. Зимой надо с ней разбираться. 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Да толко в ворота никак попасть не может, горе нападающий! В борьбу ему пора уходить! 31.10.2025

инок Армейцев с уверенной победой! Они молодцы, так поздравили своего тренера! 31.10.2025

GeoMaS Челестини повезло с командой, а команде - с тренером. 31.10.2025

4rfv5tgb Мусаев хотя бы борется и неплохо открывается 31.10.2025

TokTram_ Вью Челистини на Чемпионате читал? Голову ему надо вырубить. Набухать перед матчем, что ли... 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Выиграть у ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН 2:0 ЭТО ПРЕКРАСНО!!! 31.10.2025

rustov Братья кони-москвичи, очень обидно, что у нашей любимой команды сегодня не было должной поддержки на стадионе. 31.10.2025

Олег Каноков Хорошая победа на классе.Мусаева надо срочно к психологу.Мойзесу здоровья.Всех наших с победой! 31.10.2025

GeoMaS Уверенно, без суеты, с чувством собственного превосходства. 31.10.2025

krinf15 Такая победа гораздо лучше, чем галстук в подарок! ))) 31.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Кто мне объяснит, что делают в ЦСКА Мусаев и Шуманский?! 31.10.2025

NF А что, церковь кому-то когда-то в футболе помогала?.. 31.10.2025

4rfv5tgb в мечеть 31.10.2025

Sandy45 Дежурная победа. Мусаеву нужно над психологией работать. Круговой- отличное таки приобретение армейцев было. 31.10.2025

kapran с победой !!! 31.10.2025

4rfv5tgb Молодцы армейцы, хорошо поздравили Челестини с юбилеем! Интересно, Фабио рассказали анекдот про галстук? 31.10.2025

Деметрио Победа по делу, без вопросов! Мусаеву в церковь надо сходить. Армейские, с победой!!! 31.10.2025

КирпичИнвест На фоне отвратительной игры Нижнего даже не получилось понять насколько силён ЦСКА. Шпилевского гнать в шею. Челестини с юбилеем! Армейцев с победой! 31.10.2025

NF Реализация и физготовность у ЦСКА продолжают хромать, но Челестини удается удерживать клуб от резкого падения... 31.10.2025

krinf15 Братьев-коней - с непростой, но заслуженной и уверенной победой! Второй их голешник получился просто на загляденье! 31.10.2025

Исаев-Штирлиц с победой! 31.10.2025

TokTram_ ЦВБП! Челистини - с 50-летием! 31.10.2025