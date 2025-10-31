Видео
31 октября, 17:45

ЦСКА и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Пари НН» на матч 14-го тура чемпионата России.

Игра пройдет в Москве и начнется в 19.00 по местному времени.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Круговой, Вильягра, Кисляк, Глебов, Обляков, Алеррандро.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Сарфо, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Боселли, Олусегун.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Пари Нижний Новгород

1

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА - состав тот-же, ... и так же мучаемся, а не играем .. Опять в старте недоучные ногомячисты Обляк, Дивей, Круг. Селестини - не издевайся над верными цеэсковцами. Результат армейцам нужен сдесь и сейчас. Родной ЦСКА всегда должен быть только первым!

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК ЦСКА (Москва)
