ЦСКА и «Пари НН» встретятся в 14-м туре чемпионата России в пятницу, 31 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и нижегородцев. Следить за основными событиями игры ЦСКА — «Пари НН» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

В 13 турах чемпионата России красно-синие набрали 27 очков, у нижегородцев 7 очков.

