31 октября, 09:00

ЦСКА — «Пари НН»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.00 мск

ЦСКА и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 31 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Пари НН» встретятся в 14-м туре чемпионата России в пятницу, 31 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Пари Нижний Новгород

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и нижегородцев. Следить за основными событиями игры ЦСКА — «Пари НН» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 31&nbsp;октября 2025 года.ЦСКА — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В 13 турах чемпионата России красно-синие набрали 27 очков, у нижегородцев 7 очков.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК ЦСКА (Москва)
