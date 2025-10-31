31 октября, 09:00
ЦСКА и «Пари НН» встретятся в 14-м туре чемпионата России в пятницу, 31 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча армейцев и нижегородцев. Следить за основными событиями игры ЦСКА — «Пари НН» можно также в матч-центре на нашем сайте.
Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.55 мск, за пять минут до стартового свистка.
В 13 турах чемпионата России красно-синие набрали 27 очков, у нижегородцев 7 очков.
Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.