ЦСКА — Партизан: смотреть трансляцию матча летнего турнира

Матч Братского Кубка между ЦСКА и «Партизаном» пройдет в воскресенье, 7 июля. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЦСКА — «Партизан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 19.15 мск. Также следить за товарищеской игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

В Братском клубе принимают участие «Динамо», ЦСКА, ОФК Белград и «Партизан». Игры проходят в формате 2 тайма по 45 минут. В случае ничьей команды исполняют пенальти. Каждому клубу-участнику позволено задействовать в матче до 4 «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звездных болельщиков).