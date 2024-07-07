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Сегодня, 17:00

ЦСКА — Партизан: смотреть трансляцию матча летнего турнира

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК ЦСКА.
Фото ФК ЦСКА
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Матч Братского Кубка между ЦСКА и «Партизаном» пройдет в воскресенье, 7 июля. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЦСКА — «Партизан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 19.15 мск. Также следить за товарищеской игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке.

В Братском клубе принимают участие «Динамо», ЦСКА, ОФК Белград и «Партизан». Игры проходят в формате 2 тайма по 45 минут. В случае ничьей команды исполняют пенальти. Каждому клубу-участнику позволено задействовать в матче до 4 «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звездных болельщиков).

Футбол
РПЛ
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
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